EUA confirmam captura de ditador Maduro e esposa

Autoridades venezuelanas não confirmam paradeiro e pedem prova de vida

O professor Sydney Leite, da faculdade Rio Branco, discute o recente envolvimento dos Estados Unidos com a indústria petrolífera da Venezuela.

