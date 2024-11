Expectativa e ansiedade: primeira parcela do 13º salário deve ser paga até esta sexta (29)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deu início nesta segunda-feira (25) ao pagamento da primeira parcela do 13º salário a mais de 92 milhões de brasileiros. Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos), os valores disponibilizados devem injetar até mais de R$ 300 bilhões na economia, com média de R$ 3.096 por beneficiário . A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira (29).