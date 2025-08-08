Faustão realiza transplantes de fígado e rim em São Paulo
O apresentador está internado em um hospital na zona sul de São Paulo desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda
O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, está internado em um hospital na zona sul de São Paulo desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda. Durante este período, ele passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional.
Na última quarta-feira (6), ele foi submetido a um transplante de fígado e, no dia seguinte, a um retransplante de rim. Em 2023, Fausto também enfrentou complicações de saúde e foi submetido a um transplante de coração.
