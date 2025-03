Governo inicia o pagamento do INSS de março para aposentados e pensionistas nesta terça (25)

O Ministério da Previdência Social iniciou hoje o pagamento para aposentados e pensionistas do INSS em março. Para quem recebe o piso nacional, até um salário mínimo , os depósitos vão do dia 25 de março até 7 de abril. Já os segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão os pagamentos creditados a partir de 1º de abril.



O calendário considera o número final do cartão de benefício. Para quem ganha até o mínimo, o calendário começa com benefício com final 1, para os que recebem acima desse valor, o calendário inicia com os cartões de final 1 e 6, no dia seguinte, são pagos os finais 2 e 7 e assim por diante.



Para verificar os saldos e datas, é só acessar o aplicativo “meu INSS” ou no site oficial do INSS na internet, é possível também ligar na central, pelo número 135.