‘Grandes empresas podem estar envolvidas no esquema’, diz promotor sobre prisão de Sidney Oliveira

Dono da rede Ultrafarma foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante uma investigação do Ministério Público

Hora News|Do R7

Roberto Bodini, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, declarou, durante entrevista coletiva nesta terça-feira (12), que outras grandes empresas podem estar envolvidas no mesmo esquema de corrupção — que resultou na prisão de Sidney Oliveira — para liberar créditos tributários. 


“A nossa percepção é que outras várias empresas, grandes corporações do setor varejista, também podem ter se valido do mesmo esquema para conseguir a liberação dos créditos tributários”, afirmou. 

Sem citar nomes, Bodini alegou que um auditor fiscal possuía uma empresa registrada no nome da mãe para receber propina de empresários, totalizando mais de R$ 1 bilhão.

“O que se vê aqui claramente é a mãe de um auditor fiscal, com idade avançada, sem capacidade técnica para prestar qualquer tipo de assessoria tributária, sendo proprietária de uma empresa de consultoria tributária e prestando serviços cujos honorários são milionários para grandes empresas do varejo”, disse.

