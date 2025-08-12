‘Grandes empresas podem estar envolvidas no esquema’, diz promotor sobre prisão de Sidney Oliveira

Roberto Bodini, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, declarou, durante entrevista coletiva nesta terça-feira (12), que outras grandes empresas podem estar envolvidas no mesmo esquema de corrupção — que resultou na prisão de Sidney Oliveira — para liberar créditos tributários.





“A nossa percepção é que outras várias empresas, grandes corporações do setor varejista, também podem ter se valido do mesmo esquema para conseguir a liberação dos créditos tributários”, afirmou.





Sem citar nomes, Bodini alegou que um auditor fiscal possuía uma empresa registrada no nome da mãe para receber propina de empresários, totalizando mais de R$ 1 bilhão.





“O que se vê aqui claramente é a mãe de um auditor fiscal, com idade avançada, sem capacidade técnica para prestar qualquer tipo de assessoria tributária, sendo proprietária de uma empresa de consultoria tributária e prestando serviços cujos honorários são milionários para grandes empresas do varejo”, disse.