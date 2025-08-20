Logo R7.com
Estados Unidos


Hospital veterinário explode após acidente com carro em fuga nos EUA

Não houve mortes ou feridos, mas bombeiros se machucaram ao tentar conter o fogo

Hora News|Do R7

Na Carolina do Norte, Estados Unidos, um criminoso em fuga colidiu seu carro em um hospital veterinário, atingindo a tubulação de gás do estabelecimento e causando uma explosão; em imagens gravadas por testemunhas do ocorrido, são registrados os segundos que sucederam o acidente.

Segundo informações, o local ainda estava em construção e só inauguraria no próximo mês; não houve mortes ou feridos no acidente, porém três bombeiros se feriram ao tentar conter o fogo.

