IBGE: economia brasileira cresce 2,3% no acumulado de 2025
Resultado representa o quinto ano seguido de crescimento do PIB nacional
O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil aumentou 0,1% no quarto trimestre de 2025.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Porta-voz do Exército israelense relata situação da guerra
Mísseis foram interceptados na manhã desta quarta (4) no céu de Israel
Trump diz que vai cortar relações comerciais com a Espanha
País europeu negou uso de bases militares pelos americanos durante ação no Irã
Dólar sobe novamente e chega a atingir R$ 5,30 nesta terça (3)
Preço do petróleo bateu US$ 85 após fechamento do Estreito de Ormuz
Guerra deve causar impactos no preço dos combustíveis no Brasil
Disparada do barril de petróleo após ataques no Oriente Médio deve refletir nas bombas
EUA: ataque a tiros deixa três pessoas mortas no Texas
Caso é investigado como possível ataque terrorista ligado ao Irã
Governo estima 70 mil brasileiros vivendo no Oriente Médio
Trump disse que projetou cinco semanas de ofensiva militar no Irã
Petroleiro pega fogo no estreito de Ormuz após ataque de drone iraniano
Objetivo de Teerã é colocar pressão na região que conta com um grande fluxo de petróleo
Tensão no Oriente Médio se agravou com a morte do líder iraniano Ali Khamenei
Guerra entre EUA, Israel e Irã entra no terceiro dia
Guerra entre EUA, Israel e Irã avança com novas explosões
Crise se agravou com a morte do líder supremo iraniano Aiatolá Ali Khamenei
Tensões aumentam com queda de aeronaves americanas no Kuwait
Segundo comando central dos EUA, aeronaves foram abatidas por engano pela Defesa do país
Benjamin Netanyahu visita cidade de Israel atingida por ataque do Irã
Guerra no Oriente Médio chega ao terceiro dia; crise se agravou com a morte do aiatolá Ali Khamenei
Comando militar dos EUA confirma morte de soldados em conflito no Oriente Médio
Segundo informações, três morreram e outros cinco ficaram feridos na operação contra o Irã
Agora: número de mortos sobe para 10 em Israel
Sirenes foram ouvidas por Tel Aviv e Jerusalém após detecção de mísseis lançados pelo Irã
Paquistão x Afeganistão: novos ataques são registrados
Tensão aumenta entre os países após ofensiva paquistanesa contra alvos no Afeganistão