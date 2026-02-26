Logo R7.com
Indicador que reajusta aluguel registra queda de 0,73% em fevereiro

Locações com contratos atrelados ao indicador não terão reajuste em março

Hora News|Do R7

O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), amplamente usado para reajustar contratos de aluguel no Brasil, apresentou uma queda de 0,73% em fevereiro, conforme dados da FGV (Fundação Getulio Vargas). Locações atreladas ao índice não terão reajustes devido a esse recuo.

