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Média de preços de presentes do Dia das Mães sobe abaixo da inflação geral

Levantamento foi feito com base nos dados do IPCA e IBGE

Hora News|Do R7

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Os preços dos presentes para o Dia das Mães subiram nos últimos 12 meses em São Paulo, mas abaixo da inflação.

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