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Pernambuco declara emergência após mortes por chuva

Defesa Civil contabiliza mais de 9.500 desabrigados ou desalojados no estado

Hora News|Do R7

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Depois de deixar oito mortos em Pernambuco e na Paraíba, a chuva finalmente deu uma trégua no Nordeste.

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