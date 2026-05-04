Pernambuco declara emergência após mortes por chuva
Defesa Civil contabiliza mais de 9.500 desabrigados ou desalojados no estado
Depois de deixar oito mortos em Pernambuco e na Paraíba, a chuva finalmente deu uma trégua no Nordeste.
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