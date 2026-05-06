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Incêndio em veículo embaixo de viaduto e bloqueia parte do trânsito

Até o momento, não há registro de vítimas; equipes da CET monitoram o trânsito na região

Hora News|Do R7

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Um carro pegou fogo nesta quarta-feira (6) embaixo de um viaduto próximo à entrada da Rodovia dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo.  


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