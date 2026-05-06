Incêndio em veículo embaixo de viaduto e bloqueia parte do trânsito Até o momento, não há registro de vítimas; equipes da CET monitoram o trânsito na região

Hora News|Do R7 06/05/2026 - 12h57 (Atualizado em 06/05/2026 - 12h57 ) X (Twitter)

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