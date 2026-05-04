Corpo de Bombeiros fala sobre queda de avião em BH

Um avião de pequeno porte colidiu nesta segunda-feira (4) com um prédio residencial. O incidente resultou na morte do piloto e do copiloto e deixou outros três ocupantes da aeronave feridos.



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