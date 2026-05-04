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Autoridades investigam surto com mortes em cruzeiro

Passageiros foram retirados para atendimento médico; navio saiu da Argentina com destino a Cabo Verde

Hora News|Do R7

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Três pessoas morreram em um possível surto de hantavírus a bordo de um cruzeiro que saiu da Argentina rumo a Cabo Verde. A infectologista Sarah Dominique analisa o caso.

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