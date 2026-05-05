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Encontro improvável: filhotes de urso e cachorro viram amigos inseparáveis

Segundo os cuidadores, o cãozinho ajudou a transformar o comportamento da ursa, que andava meio triste

Hora News|Do R7

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Uma jovem ursa resgatada encontrou um companheiro inesperado em um abrigo para animais em Moscou, na Rússia. A ursa chamada Dynka tem apenas três meses e estava sozinha no local até a chegada do filhote de pastor-do-cáucaso. 


Antes da nova amizade se formar, ela apresentava sinais de tristeza. Os cuidadores do abrigo relataram que o comportamento da ursinha mudou após conhecer seu novo amigo canino. Agora, os dois passam o dia brincando juntos.

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