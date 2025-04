Lula: 'É preciso que a gente pare de nivelar a qualidade das pessoas por baixo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que um dos objetivos de seu governo é transformar o Brasil em um país desenvolvido e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. “É preciso que a gente pare de nivelar a qualidade das pessoas por baixo”, disse Lula.

Em discurso durante visita às obras na Rodovia Presidente Dutra , no trecho da Serra das Araras, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (15), o líder do Executivo ainda comentou a relevância das intervenções na Via Dutra: “O Rio de Janeiro e São Paulo precisam de uma estrada de qualidade”.