'Estamos vivendo um dos melhores momentos da história do país', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a população está vivendo "um dos melhores momentos da história do país". Durante visita às obras da rodovia Presidente Dutra, na região da Serra das Araras, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (15), ele destacou que, pensando no futuro, seu governo está investindo em escolas, transportes e infraestrutura.



"Quando eu deixar a presidência deste país, eu quero ter orgulho de que o Brasil será considerado pelo mundo como um país desenvolvido, e não um país em fase de desenvolvimento", declarou Lula.