Mulher é flagrada segurando fogão na garupa de moto em Hortolândia (SP); veja vídeo

Uma mulher foi flagrada segurando um fogão e uma sacola de compras na garupa de uma moto em Hortolândia, interior de São Paulo , nesta segunda-feira (27). De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os objetos transportados em motocicletas não podem exceder o peso ou as dimensões do veículo, comprometer a sua estabilidade ou atrapalhar a visibilidade do retrovisor. O descumprimento da regra pode gerar multa de R$ 195 e cinco pontos na carteira.