Município em Tocantins registra 468 pontos de incêndios

Estado nortino sofre com queimadas e sua capital atinge 38°C

Hora News|Do R7

Tocantins têm sofrido com um alto número de queimadas, tendo como principal foco o município de Lagoa da Confusão, contabilizando 468 pontos de incêndio.

Com temperaturas próximas a 38 °C durante as primeiras semanas de agosto, o estado foi abalado em outras regiões como Formoso do Araguaia, Mateiros e Pium; o governo declarou, por meio da Defesa Civil, que todos os esforços estão voltados para o combate e a redução dos incêndios.

