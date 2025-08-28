Município em Tocantins registra 468 pontos de incêndios

Tocantins têm sofrido com um alto número de queimadas , tendo como principal foco o município de Lagoa da Confusão, contabilizando 468 pontos de incêndio.



Com temperaturas próximas a 38 °C durante as primeiras semanas de agosto, o estado foi abalado em outras regiões como Formoso do Araguaia, Mateiros e Pium; o governo declarou, por meio da Defesa Civil, que todos os esforços estão voltados para o combate e a redução dos incêndios.