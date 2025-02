Musical biográfico da cantora Rita Lee ganha nova temporada

Musical inspirado em livro publicado por Rita Lee em 2016, Rita Lee - Uma Autobiografia Musical , vai receber uma nova temporada. O espetáculo conta a história da cantora paulistana que nos deixou aos 75 anos, em 2023. A atriz Mel Lisboa é a responsável por interpretar Rita e foi escolhida pela própria roqueira. A peça estreou em abril de 2024 e já teve a temporada prorrogada três vezes, tendo mais de 110 apresentações para cerca de 60 mil pessoas e com direito a diversos prêmios.



O musical volta em cartaz no dia 31 de janeiro e no mesmo dia serão abertas as vendas para as novas datas dessa temporada, de 21 de março a 27 de abril, pois todas as datas até 16 de março estão esgotadas. As sessões ocorrerão de sexta a domingo no Teatro Porto, no centro de São Paulo. O preço inteiro dos ingressos variam entre R$ 180 a R$ 200, dependendo do dia e do assento.



A peça tem a direção-geral assinada por Débora “Diboá” e Márcio Macena e direção musical de Marco França e Marcio Guimarães.