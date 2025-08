‘Não se deve esperar que o mercado se estrangule’, diz Fávaro sobre economia em meio ao tarifaço

Após assinar um acordo de cooperação técnica com o Sebrae para ajudar pequenos produtores rurais, nesta quarta-feira (6), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, defendeu a capacidade da economia brasileira de se manter mesmo diante do tarifaço imposto por Donald Trump , presidente dos Estados Unidos.



“Não se deve esperar que o mercado se estrangule, o mercado brasileiro é muito forte”, ressaltou. Segundo a autoridade, 70% dos produtos produzidos na agropecuária brasileira são para consumo interno. “Tem estabilidade aqui dentro, e a capacidade e a pluralidade de mercados abertos dão, então, a garantia de direcionamento a outros mercados”, completou o ministro.



Fávaro também comentou a criação de uma linha de crédito para auxiliar os setores afetados pelas taxas americanas , e salientou que o momento é de reacomodação para encontrar solução com o próprio Estados Unidos.