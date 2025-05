"Nosso país está cansado de aumento de impostos", afirma Motta em coletiva

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta , afirmou em entrevista coletiva realizada em Brasília nesta quinta-feira (29) que o Brasil "está cansado de aumento de impostos" e "não aguenta a quantidade de isenções [fiscais] que hoje o nosso país tem. Se nós somarmos as isenções públicas e do setor produtivo, chegamos perto de R$ 1 trilhão”.



Motta pontuou que a expectativa é que o diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , continue ocorrendo para encontrar um equilíbrio na taxa de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).



Segundo ele, a Câmara voltará a avaliar o projeto legislativo para as operações financeiras, e acredita que a equipe econômica do governo deve aproveitar o momento para não tomar uma medida pontual de aumento de impostos, e, sim, discutir medidas de médio a longo prazo.



“Essa instabilidade e insegurança que afugenta os investimentos. É isso que faz o país não ter um ambiente econômico estável, para que as nossas atividades e aquilo que vai ajudar o Brasil fiquem prejudicados”, disse.



O presidente da Câmara dos Deputados ressaltou a “insatisfação geral dos deputados” com a proposta de aumento do IOF e deu o prazo de dez dias para que o governo apresente um plano alternativo.