Número de carros importados no Brasil dispara 140% em 2024

De acordo com dados da Abeifa (Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores), 104 mil veículos foram adquiridos do exterior em 2024. O número representa um aumento de 140%, impulsionado, principalmente, pelos carros elétricos ou híbridos . Essas categorias representaram 90% das importações, ou 94 mil unidades. No entanto, apesar do avanço, os veículos importados configuram apenas 4% das vendas de automóveis no Brasil.