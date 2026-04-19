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Número de pessoas que pagam aluguel cresce no Brasil

Muitos desses brasileiros são jovens, que saem da casa dos pais para começar uma nova fase da vida.

Hora News|Do R7

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Pesquisa do IBGE revela aumento na escolha pelo aluguel no país, especialmente entre jovens. Assista.

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