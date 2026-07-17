Guerra continua impactando os preços do petróleo

O conflito no Oriente Médio está elevando os preços globais do petróleo, com o barril de Brent atingindo mais de 84 dólares. A situação é agravada por sanções norte-americanas e confrontos no estreito de Ormuz, por onde passa uma parte significativa do comércio de petróleo.



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