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Guerra continua impactando os preços do petróleo

No Brasil, combustíveis ainda registram alta nos postos desde início da guerra

Hora News|Do R7

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O conflito no Oriente Médio está elevando os preços globais do petróleo, com o barril de Brent atingindo mais de 84 dólares. A situação é agravada por sanções norte-americanas e confrontos no estreito de Ormuz, por onde passa uma parte significativa do comércio de petróleo.

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