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União Europeia multa plataforma por venda de produtos proibidos

Site de venda chinês contestou decisão e disse que multa é desproporcional

Hora News|Do R7

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A União Europeia aplicou uma multa de 550 milhões de euros a uma plataforma chinesa de e-commerce. A sanção foi imposta devido à venda de produtos ilegais no bloco europeu, incluindo brinquedos proibidos e roupas falsificadas.

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