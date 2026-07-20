União Europeia multa plataforma por venda de produtos proibidos

A União Europeia aplicou uma multa de 550 milhões de euros a uma plataforma chinesa de e-commerce. A sanção foi imposta devido à venda de produtos ilegais no bloco europeu, incluindo brinquedos proibidos e roupas falsificadas.



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