Número de super-ricos dispara 28% nos últimos sete anos

O número de super-ricos cresceu 28% nos últimos sete anos, segundo um levantamento feito pela revista americana Fortune. A pesquisa considera pessoas com patrimônio acima de US$ 30 milhões, o equivalente a R$ 170 milhões pela cotação atual. No último ano, 220 mil pessoas faziam parte desse grupo . Por isso, os especialistas sugerem que o critério para integrar esse seleto grupo seja revisado, defendendo que o valor mínimo do patrimônio suba para US$ 50 milhões ou até US$ 100 milhões.