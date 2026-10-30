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Passageiros quebram vidros e saltam pelas janelas de ônibus em chamas em SC

Incêndio no motor de ônibus lotado causa pânico e deixa três feridos na cidade de Garopaba

Hora News|Do R7

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Um ônibus lotado pegou fogo na cidade de Garopaba, em Santa Catarina, na manhã da última quinta-feira (29). Passageiros precisaram quebrar os vidros e sair pelas janelas, após o transporte apresentar problemas no motor. Três pessoas ficaram feridas; elas foram socorridas e levadas ao hospital. 

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