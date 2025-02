Paulinho da Viola lança álbum ao vivo em celebração à carreira e vida

Paulinho da Viola, um dos mestres da música brasileira, lançou nesta sexta-feira (24) um álbum ao vivo, que representa um projeto comemorativo dos 80 anos do músico, completados em 2022. O trabalho é composto por 22 faixas, que percorrem o vasto e consagrado repertório do artista , e conta também com interpretações de grandes clássicos. A apresentação foi gravada em 2024, durante uma turnê, e está disponível nas plataformas de streaming de música . Beatriz Rabello, filha do artista, também participa do projeto e está presente em duas canções. Paulinho da Viola está com shows marcados em março em Porto Alegre e São Paulo, além de uma apresentação em Belo Horizonte em julho.