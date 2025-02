‘Pessoas com deficiências severas não são uma força de trabalho’, afirma Donald Trump

Durante pronunciamento na Casa Branca nesta quinta-feira (30), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "restaurou os mais altos padrões para pessoas que trabalham com tráfego aéreo" e culpou as políticas de diversidade implementadas pelo antecessor, Joe Biden, como responsáveis indiretas pelo acidente envolvendo um avião comercial e um helicóptero militar em Washington.



Segundo Trump, "pessoas com deficiências severas não são uma força de trabalho, e essas pessoas passaram a ser controladores de tráfego uma semana antes de eu assumir o governo". O presidente criticou, ainda, o programa de inclusão racial da FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA) antes de seu primeiro mandato. "Tem um grupo dentro da FAA que achava que a força de trabalho era ‘branca demais’. Eles fizeram esforços para que isso mudasse no governo Obama", afirmou.



Na noite desta quarta-feira (29), um avião comercial da American Airlines colidiu contra um helicóptero militar a cerca de 6 km da Casa Branca, na cidade de Washington (EUA), quando se preparava para pousar no aeroporto Ronald Reagan – um dos espaços aéreos mais movimentados do mundo . As duas aeronaves caíram no rio Potomac e um total de 67 pessoas estavam a bordo, entre eles os patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov.



Até o momento, as equipes de resgate conseguiram retirar cerca de 30 corpos do local. Segundo autoridades, ambas as caixas-pretas foram recuperadas e informaram que há pouca probabilidade de ter sobreviventes.