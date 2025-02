Petrobras perdeu R$ 10 bilhões por vender combustível abaixo do preço do mercado internacional

A Petrobras perdeu cerca de R$ 10 bilhões vendendo combustível por preço abaixo do mercado internacional, segundo cálculo do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura). Em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (28), o diretor do CBIE, Pedro Rodrigues, explica os impactos do déficit. “A nossa famosa defasagem de preço de combustível , que se dá em razão da companhia não seguir, na sua política comercial, a paridade de preço de importação, aumenta ainda mais a diferença. A companhia deixa de ganhar dinheiro fazendo esse tipo de política. Os impactos no balanço são que o resultado poderia ter sido melhor com relação ao refino e a margem de refino poderia ter sido maior em relação ao que foi.”