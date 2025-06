‘Poderia ter escalado para uma situação incontrolável’, diz professor sobre conflito de Irã e Israel

“É um conflito que poderia ter facilmente escalado para uma situação incontrolável”, afirma Marcus Vinicius de Freitas, professor da Universidade de Relações Exteriores da China, ao analisar as possíveis consequências caso houvesse a continuação do confronto entre Israel e Irã .



Em entrevista ao Hora News de quinta-feira (26), Freitas pontua que um dos desdobramentos seria a possibilidade de um ataque massivo dos países árabes contra Israel, aumentando o risco do regime de Jerusalém e dos Estados Unidos utilizarem armas nucleares .



O professor analisa que, no discurso dos líderes globais envolvidos no conflito, há versões distintas dos fatos, o que pode afetar a percepção do público. “O grande problema aqui é que, como nós temos várias versões sobre a situação, cada uma puxando para o seu público, para o seu eleitorado, em razão daquilo que representa, aí você tem verdades alternativas”, diz.