Polícia captura suspeitos de matar professor de capoeira em Mauá (SP)

Um homem foi preso e um adolescente apreendido, nesta segunda-feira (14), suspeitos de terem matado um professor de capoeira . O crime aconteceu em Mauá , na Grande São Paulo, no início de março. As câmeras de segurança ajudaram na identificação dos envolvidos, que estavam em Santo André, no ABC Paulista.



O homem confessou a ação, enquanto o adolescente negou, porém, no celular dele foi encontrado um vídeo em que aparece ao lado de outros suspeitos ateando fogo na moto da vítima. A polícia já identificou outros três possíveis envolvidos no crime.