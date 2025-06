Polícia encontra um milhão de reais em carro durante abordagem no estado de São Paulo

Durante uma abordagem policial , no estado de São Paulo, agentes encontraram no veículo a quantia de um milhão de reais em espécie. O homem abordado demonstrou atitude suspeita e informou que o valor era proveniente da venda de um carro , mas não apresentou recibo ou comprovante da transação. Ele foi ouvido e liberado devido à ausência de antecedentes criminais; as notas foram apreendidas, e ele deverá apresentar documentação para a retirada do montante.