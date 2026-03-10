Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Postos de combustíveis reajustam preços da gasolina e diesel

Não há falta de combustíveis, mas tendência é que oferta diminua se a guerra continuar

Hora News|Do R7

  • Google News

O conflito no Oriente Médio e o bloqueio do Estreito de Ormuz têm gerado preocupações sobre os preços globais do petróleo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Guerra
  • Oriente médio
  • Petróleo
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.