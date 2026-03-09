Preço do petróleo dispara e passa de US$ 100,00 o barril
Conflito no Oriente Médio entra na segunda semana e pressiona o mercado diante de riscos à produção e transporte
A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã alcança seu décimo dia, provocando efeitos significativos na economia global. O preço do petróleo ultrapassou US$ 100,00 pela primeira vez em quatro anos.
Preço do barril de petróleo subiu 11,5% desde ataque ao Irã
Fechamento do estreito de Ormuz deve manter alta até liberação da região
