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Primeiro centro de visitação subaquático do Brasil será inaugurado

Museu no fundo do mar promete atrair turistas ao litoral de São Paulo

Hora News|Do R7

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O primeiro Centro de Visitação Subaquático do Brasil vai ser inaugurado em abril no Guarujá, litoral de São Paulo. O museu no fundo do mar deve atrair turistas de todo o país.

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