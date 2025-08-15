Quadrilha faz sequência de arrastão e assusta moradores da zona sul de SP

Seis homens foram flagrados praticando arrastões no Jardim Ângela , bairro da zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram as ações da quadrilha , a bordo de quatro motos. Em um dos casos, uma mulher é abordada por dois homens, que logo em seguida recebem a cobertura de comparsas. No outro registro, os suspeitos assaltam uma mulher que caminhava pela rua durante a noite e fogem logo em seguida.