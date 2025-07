Polícia procura por quadrilha suspeita de roubo em condomínio no bairro de Higienópolis, em SP

A polícia de São Paulo procura uma quadrilha suspeita de invadir um condomínio no bairro de Higienópolis . Acredita-se que os suspeitos acessaram o local pelo sistema de reconhecimento facial e invadiram somente um apartamento, levando objetos como joias, relógios e cordões.



Os moradores chegaram no local cerca de 60 minutos após o crime, encontraram a porta arrombada e acionaram a polícia. As autoridades já têm imagens do crime e já identificou ao menos três envolvidos, que estão sendo procurados. A polícia acredita que a quadrilha já tinha informações privilegiadas do condomínio e do apartamento escolhido.