‘Recebemos com bastante surpresa’, afirma advogado de Maicol sobre confissão do crime

Após Maicol dos Santos , principal suspeito do assassinato da adolescente Vitória Regina, assinar a confissão do crime nesta terça-feira (18), o jornalista Roberto Cabrini da RECORD conversou com um dos advogados de defesa. Flávio Ubirajara afirmou ter recebido a informação pela mídia e com surpresa.



“Até a data de ontem, por volta das 20h, nós estivemos com o Maicol na delegacia e ele negava qualquer informação sobre essa questão”, relata o advogado.



Ubirajara também conta que está a caminho da delegacia para levantar mais detalhes sobre a confissão antes de seguir os próximos passos na defesa. “Até o momento, só temos informações distorcidas”, ressalta.



O caso



Vitória Regina, de 17 anos, desapareceu na noite de 26 de fevereiro, enquanto voltava do trabalho. O corpo da jovem foi encontrado degolado e com o cabelo raspado, em uma região de mata em Cajamar, na Grande São Paulo, após sete dias.



Durante as investigações, surgiram evidências que indicam que Maicol teria seguido a jovem por meses, incluindo buscas suspeitas em seu celular .