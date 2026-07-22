Estado de São Paulo confirma 13 casos de sarampo em 2026

A SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) confirmou 13 casos de sarampo no estado até agora. O aumento dos números têm preocupado especialistas de saúde.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!