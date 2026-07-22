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Estado de São Paulo confirma 13 casos de sarampo em 2026

Doença preocupa; sistema único de saúde conta com vacina de graça para a população

Hora News|Do R7

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A SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) confirmou 13 casos de sarampo no estado até agora. O aumento dos números têm preocupado especialistas de saúde.

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