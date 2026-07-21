Estudo mostra que barulho de barcos afeta comunicação dos peixes

Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco identificaram que o ruído gerado por banhistas e embarcações nas praias pernambucanas está prejudicando a comunicação entre os peixes.



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