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Estudo mostra que barulho de barcos afeta comunicação dos peixes

Sons podem causar impactos negativos na alimentação, reprodução e defesa de território das espécies

Hora News|Do R7

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Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco identificaram que o ruído gerado por banhistas e embarcações nas praias pernambucanas está prejudicando a comunicação entre os peixes.

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