Estudo mostra que barulho de barcos afeta comunicação dos peixes
Sons podem causar impactos negativos na alimentação, reprodução e defesa de território das espécies
Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco identificaram que o ruído gerado por banhistas e embarcações nas praias pernambucanas está prejudicando a comunicação entre os peixes.
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