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Carro desgovernado bate em poste em Mato Grosso e quase atropela homem

Motorista perdeu o controle da direção ao tentar evitar uma batida com um motociclista

Hora News|Do R7

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Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que um poste salva um pedestre de ser atropelado por um carro desgovernado.

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