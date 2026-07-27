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Passagem de tufão deixa rastro de destruição na China

Voos e trens foram suspensos e estruturas ficaram danificadas; naufrágio foi registrado

Hora News|Do R7

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A passagem de um tufão na China e resultou em graves acidentes.

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