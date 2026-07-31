Homem com muletas é salvo de trem em movimento
Ele tentava embarcar quando perdeu o equilíbrio e foi ajudado por dois funcionários
Um passageiro com deficiência foi salvo de ser arrastado por um trem em movimento na Índia.
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