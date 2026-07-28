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Veículo perde controle e despenca de viaduto na Índia

Motorista sofreu ferimentos graves; polícia investiga o que provocou o acidente

Hora News|Do R7

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Um caminhão caiu de um viaduto na Índia após perder o controle. O incidente foi registrado por uma câmera de segurança.

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