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Atleta salta de balão e bate recorde de velocidade na Bulgária

Homem atingiu 272 km/h; ele ainda deu duas cambalhotas antes de avionar o paraquedas

Hora News|Do R7

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Um ciclista saltou de cima de um balão a quase mil metros de altura na Bulgária.

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