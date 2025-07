Sede da OAB no Rio de Janeiro é fechada após ameaça de bomba

A sede da Ordem dos Advogados do Brasil no centro do Rio de Janeiro foi fechada devido a uma ameaça de bomba, nesta quinta-feira (3). O esquadrão antibomba realizou uma varredura e não encontrou nada. A Polícia Federal está investigando o caso sem prisões até o momento. No mesmo dia, a PF conduziu uma varredura em hotéis da zona sul do Rio para garantir a segurança dos chefes de Estado que participarão da cúpula do Brics nos dias 6 e 7 de julho.