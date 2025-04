Tempestade com ventos de 100 km/h deixa três crianças mortas nos EUA

O estado do Michigan, nos Estados Unidos , sofreu com tempestades com ventos de até 100 km/h neste domingo (30). Imagens mostram telhados de construções sendo arrancados pela força das rajadas e fachadas de lojas destruídas. Três crianças morreram durante o temporal devido à queda de uma árvore . Quase 300 mil pessoas ficaram sem energia elétrica na região.