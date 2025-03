Tempestades de areia atingem diversas cidades nos Estados Unidos

Rajadas violentas de areia têm atingido diversas cidades dos Estados Unidos , em um fenômeno que, embora não seja raro, tem sido mais intenso neste ano. As tempestades atingiram principalmente os estados do Texas e do Novo México.



Moradores foram orientados a evitar atividades ao ar livre nesta semana, enquanto as autoridades monitoram a situação. Alertas de saúde foram emitidos devido à baixa visibilidade e à qualidade do ar prejudicada.