Trabalhador poderá usar 20% do FGTS para pagar dívidas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o lançamento do programa Desenrola 2.0, que permitirá aos trabalhadores brasileiros renegociar diversas dívidas utilizando até 20% do FGTS. Débitos como cartão de crédito, cheque especial e contas básicas poderão ser quitados.



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