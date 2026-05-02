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Trabalhador poderá usar 20% do FGTS para pagar dívidas

Débitos como cartão de crédito, cheque especial e contas básicas poderão ser quitados com o programa Desenrola 2.0

Hora News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o lançamento do programa Desenrola 2.0, que permitirá aos trabalhadores brasileiros renegociar diversas dívidas utilizando até 20% do FGTS. Débitos como cartão de crédito, cheque especial e contas básicas poderão ser quitados.

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